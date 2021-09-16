لبنان

ميقاتي استقبل المنسقة الخاصة للامم المتحدة.. وهذا ما بحثاه

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:38
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان الدكتورة يوانا فرونتسكا صباح اليوم الخميس في مكتبه في السراي الكبير.

 

بعد اللقاء قالت فرونتسكا: "عرضنا خلال الاجتماع اولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، واكدت أهمية  إجراء الانتخابات النيابية، والقيام  بكل الاصلاحات الاقتصادية والمالية. كما اطلعت على رؤية الرئيس ميقاتي المستقبلية، وما يهمنا هو ان يكون لبنان ناجحا ومزدهرا، ولكن نحن بحاجة لإجراء خطوات مهمة وجدية لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين، ويجب ان تكون هذه الاصلاحات في قطاع الكهرباء، كذلك يجب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنها ستشكل خطوة افضل لمستقبل لبنان.

 

أضافت: اطلعني الرئيس ميقاتي على اولويات عمل الحكومة، واؤكد أن الامم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما في موضوع اجراء الانتخابات النيابية.

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