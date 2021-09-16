لبنان

الواقع الصحي في لبنان بين عون ومدير عام منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:40
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استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس على رأس وفد من المنظمة وأطلعه على الواقع الصحي في لبنان لا سيما سبل معالجة جائحة "كورونا" والتعاون القائم مع منظمة الصحة العالمية. 
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ميشال عون

الصحة العالمية

كورونا

لبنان

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