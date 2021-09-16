مذكرة توقيف غيابية بحق فينيانوس

أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة الإستجواب التي حُددت اليوم.