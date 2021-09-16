لبنان

مذكرة توقيف غيابية بحق فينيانوس

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:56
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أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة الإستجواب التي حُددت اليوم.
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صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار (الجديد)
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