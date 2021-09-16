لبنان

اشتعال مولد للكهرباء (صور)

Lebanon 24
16-09-2021 | 05:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتعال احد مولدات الكهرباء التابعة للسيد  "جمال عثمان" في منطقة  جبل البداوي.
 
 
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