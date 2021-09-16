السلميّة "هلكتنا وما بقى فينا نتحمّل"... هذا ما توعد به أهالي ضحايا انفجار المرفأ

أكد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، خلال تحرك أمام قصر العدل أن "وجعنا كبير جداً ولم يعد بمقدورنا التحمّل وسنقوم بخطوات غير سلميّة لأنّ السلميّة "هلكتنا وما بقى فينا نتحمّل"، مشيرين الى "أننا لاحظنا أخيراً مماطلة النيابة العامة التمييزية وتسويفها وتأخيرها ولامبالاتها بمسألة الدفوع الشكلية للتأخير قدر المستطاع بحضور المتهمين لاختلاق ذرائع وحجج".

وتوجه أهالي شهداء المرفأ للمسؤولين يالقول: "نبكي أولادنا كل يوم ولا نفهم بسياساتكم لأنكم قتلتونا وما حدث في المرفأ هو تفجير وليس انفجار، وكفّوا عنّا حصاناتكم وحساباتكم السياسية وقدّروا دموع الأمهات ووجع الأيتام لأن العالم بات يبصق عليكم"، لافتين الى ان هناك مسؤول يجب أن يتحمّل مسؤولية "لحدّ هون وبسّ الحكي كتير ما بفيد رح تشوفوا أفعال لا أقوال".