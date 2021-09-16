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لبنان
ناشط بيئي سجل حضور طائر لأول مرة في لبنان.. من أين أتى "الخرشنة القزوينية"؟
Lebanon 24
16-09-2021
|
05:27
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سجل الناشط البيئي وخبير الطيور الدكتور ميشال صوان اكتشافا علميا جديدا لحضور طائر الخرشنة القزوينية، وهو الاكتشاف الثالث له لهذا العام بعد طائر الابلق ابو قلنسوة ( Hooded wheatear Oenanthe monacha) وطائر النورس العجمي (White-eye gull Ichthyaetus leucophthalmus).
يشار الى أن طائر الخرشنة القزوينية المسجل حضوره لاول مرة في لبنان وفق تاكيدات الخبراء الاكاديمين المتابعين لحركة ومسار الطيور المهاجرة. هو طائر معروف ايضا باسم خطاف بحر قزوين (الاسم العلمي: Sterna caspia) (بالإنجليزية: CaspianTern) من الفصيلة النورسية ومن اكبر طيور الخرشفة.
ويشير الدكتور صوان الى ان "العثور على هذا الطائر الجميل والنادر عبوره فوق لبنان كان صدفة غير متوقعة بينما كان والمصور المحترف جمال ساعاتي في رحلة تصوير للطيور البحرية في احد المناطق الشاطئية الشمالية، حين لفت انتباهه طائران هما اقرب بحركة طيرانهما الى خفقان النوارس". وقال: "لكن ثمة اختلافات واضحة بهيكل الجسم ولون الريش والمنقار..وبعد الانتهاء من تصوير الطائرين العابرين فوق الشاطئ والتدقيق عن كسب بتفاصيلهما لاسيما منقارهما الاحمر وصوتيهما المميز والقوادم السود من الاسفل والتخرشن الداكن للريش وطوق الجناحين. تبين بأنهما من نوع الخرشنة القزوينية النادرة العبور على الشواطئ اللبنانية".
ولفت صوان الى أن "حركة هذا الطائر كما هو معروف تتم ما بين الشاطئ واليابسة وحتى فوق مجاري الانهر والمياه العذبة. وهو يأتي من اوروبا باتجاه افريقيا فوق البحر المتوسط، حيث يمضي فصل الشتاء. وهي المرة الاولى الذي يتم تصوير وارشفة عبوره فوق لبنان. وقد تكون الرياح الغربية القوية قد دفعته هذه المرة باتجاه الشاطئ اللبناني".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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