كيف علّق فرنجية على مذكرة التوقيف بحق فنيانوس؟

أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عبر "تويتر"، الى أنه "مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء".



وكان قد أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة الإستجواب التي حُددت اليوم.