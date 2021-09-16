لبنان

مؤسسة المياه تدق ناقوس الخطر: مخزون المازوت صفر

Lebanon 24
16-09-2021 | 06:04
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أعربت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، عن أسفها لكونها مضطرة لدق ناقوس الخطر في غالبية المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها.

وأعلنت المؤسسة أن مخزونها من المازوت بات صفرًا لعدم تسليمها المازوت منذ الأسبوع الماضي، سواء من المنشآت أوشركات النفط بهدف تأمين تشغيل المضخات والمولدات علمًا أن المؤسسة تحتاج إلى تجديد المخزون في شكل يومي. يضاف إلى ذلك إنقطاع الخطوط الإستثنائية من مؤسسة كهرباء لبنان إلى كل من محطات المياه في الضبية والأشرفية وجعيتا ما يفاقم مشاكل التغذية بالمياه.

وقدمت اعتذارها من المشتركين بسبب برنامج التقنين الذي يزداد قساوة في المناطق الساحلية كافة في بعبدا والمتن ووسط المتن وكسروان وجبيل والشوف وبعض مناطق العاصمة بيروت. وتؤكد أنها ستواصل مساعيها لحلحلة النقص في التغذية بالمياه متمنية على المعنيين التجاوب وإيلاء هذه المسألة الإهتمام اللازم.

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