اوهانيان استقبلت بوشيكيان وهنأته بتوليه وزارة الصناعة

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة السابقة فارتينيه أوهانيان قبيل حفل التسليم والتسلم التي ستجري في الوزارة الاولى والنصف بعد ظهر اليوم ، وزير الصناعة الجديد جورج بوشيكيان الذي هنأها على ما قامت به خلال فترة توليها المسؤولية، وعلى الرغم من قصر عمر الحكومة، ومجمل الظروف الصعبة التي واجهتها.وردت أوهانيان بأن "الواجب تجاه الشباب والرياضيين والمجتمع يقتضي الكثير من الجهود، إلا أن ظروف المرحلة السابقة من استقالة الحكومة، وانفجار مرفأ بيروت، وتداعيات فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة فرضت القيام بخطوات ومعالجات مختلفة".هنأت أوهانيان الوزير بوشيكيان على توليه حقيبة الصناعة، معتبرة "أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، متمنية له التوفيق في مهامه، في خدمة لبنان".