وزير الخارجية استقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحضور مديرة مكتبه في جنيف شيراز حلبيو المدير الاقليمي للمنظمة أحمد بن سالم المنظري ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ممثلة المنظمة في لبنان ايمان شنقيطيومديرة البرامج في المكتب الاقليمي رنا حاجي.وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة.واكد غيبريسوساستمرار تقديم المنظمة الدعم للبنان، ولا سيما في مواجهة تفشي الكوفيد ١٩ وجرى عرض مسار عملية التلقيح التي بلغت نسبة ٣٠ في المئة. وشجع لبنان على بذل المزيد من الجهود للوصول الى الهدف الدولي ألا وهو تلقيح نسبة ٤٠ في المئة من السكان.كما شدد الوفد الدولي على الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة الجديدة في المجالات كافة التي تقع ضمن اختصاص المنظمة، مثمنا استضافة لبنان للنازحين السوريين، واعدا بالتواصل مع المانحين وحث الاسرة الدولية على أخذ هذه الاستضافة بعين الاعتبار لدى المساعدة في عملية النهوض الاقتصادي.كما اعلن عن وضع الخبرات العالية الموجودة في المنظمة في تصرف لبنان والجهوزية لإرسال فريق لمساعدة وزارة الصحة، بناء على طلبها، من اجل وضع الخطوات العملية، في اطار التصور الشامل حول حاجيات لبنان الصحية.