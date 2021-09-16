لبنان

وزير الخارجية استقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
16-09-2021 | 06:12
A-
A+
Doc-P-864463-637673948415658687.jpg
Doc-P-864463-637673948415658687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحضور مديرة مكتبه  في جنيف شيراز حلبي
و المدير الاقليمي  للمنظمة أحمد بن سالم المنظري ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ممثلة المنظمة في لبنان ايمان شنقيطي
 ومديرة البرامج في المكتب الاقليمي رنا حاجي.
 وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني مديرة  المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة.
واكد  غيبريسوس 
  استمرار تقديم المنظمة  الدعم للبنان، ولا سيما في مواجهة تفشي  الكوفيد ١٩ وجرى عرض مسار عملية التلقيح التي بلغت نسبة ٣٠ في المئة. وشجع لبنان على بذل المزيد من الجهود للوصول الى الهدف الدولي ألا وهو تلقيح نسبة ٤٠ في المئة من السكان. 
كما شدد الوفد الدولي على الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة  الجديدة في المجالات كافة التي تقع ضمن اختصاص المنظمة، مثمنا استضافة لبنان للنازحين السوريين، واعدا بالتواصل مع المانحين وحث الاسرة الدولية على أخذ هذه الاستضافة بعين الاعتبار لدى المساعدة في عملية النهوض الاقتصادي.

 كما اعلن عن وضع الخبرات العالية الموجودة في المنظمة في تصرف لبنان والجهوزية لإرسال فريق لمساعدة  وزارة الصحة، بناء على طلبها، من اجل وضع الخطوات العملية، في اطار التصور  الشامل  حول حاجيات لبنان الصحية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website