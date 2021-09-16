بخاري بحث وسفير اليابان في المستجدات

إستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة، السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو.وجرى خلال اللقاء تداول آخر المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى قضايا ذات الإهتمام المشترك.