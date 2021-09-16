التعليق الاول لمدير محطات الامانة بعد دخول النفط الايراني الى لبنان

قال مدير محطات الأمانة في لبنان أسامة عليق لإذاعة النور إن وصول المحروقات الإيرانية خطوة مفصلية على طريق كسر الاحتكار وتأمين كميات مفيدة للقطاعات الحيوية والأساسية، موضحاً أن التوزيع سيكون وفق آلية دقيقة ومدروسة تُوزّع الكميات على أساسها، وبحسب الحاجة المطلوبة.



