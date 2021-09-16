هذا ما طلبته بلدية طرابلس من مصرف لبنان

وافق مجلس بلدية طرابلس في جلسته الاخيرة بالإجماع على الإقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي المهندس محمد نور الايوبي والرامي الى الطلب من المصلحة المالية في البلدية، إعداد كتاب لجانب مصرف لبنان عبر وزارة الداخلية والبلديات، يتعلق بأن تقوم الإعتمادات التي تم رصدها في الجزء الثاني نفقات بالدولار الاميركي على أساس سعر صرف العملة 1500 ل. ل. للدولار، والتي هي مخصصة أساسا لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع العام للمدينة.وجاء في حيثيات الإقتراح،"حيث أن مجلس بلدية طرابلس قد رصد إعتمادات أساسية ومدورة حوالي 61 مليار ل. ل. كما تبين مستندات المصلحة المالية، وهي فعلا مودعة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية ومقومة على أساس سعر الصرف 1500 ل. ل. مقابل الدولار الأميركي. وحيث أنه لم يصرف منها سوى 4 مليار ل. ل. أي ما نسبته حوالي 6،8 نتيجة الأحداث وبسبب الحجر من جائحة كورونا وإرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية، وحيث أن المشاريع بصفة عامة تحتسب بالمقارنة على أساس سعر صرف الدولار الاميركي، وحيث أن الأموال المحصلة تودع حصرا بالعملة الوطنية لدى مصرف لبنان ولا يحق للبلدية التصرف بها أو إيداعها بأي عملات اخرى، وهي أموال حصلت من المواطنين المكلفين وأودعت لدى مصرف لبنان لتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع العام. وحيث أن مصرف لبنان وافق مؤخرا على طلب مؤسسة كهرباء لبنان التي لديها ذات الحاجة والحالة. فقد تمت الموافقة على احتساب الأموال العائدة اليها والمودعة لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي على سعر الصرف 1500 ل. ل. وذلك لتأمين مستلزمات صيانة معامل الكهرباء، وتم مصادقة مجلس النواب على الموضوع".