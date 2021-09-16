في صيدا... حادث سير وجريجة





أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث في ساحة النجمة في صيدا، أدى إلى إصابة المواطنة "ندى.ح." من مواليد ١٩٧٠ بجروح، التي نقلت على الفور من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى حمود الجامعي.