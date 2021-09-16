لبنان

بري تلقى اتصالا من المفتي دريان أكدا فيه تطبيق الدستور حفاظا على الوحدة الوطنية

Lebanon 24
16-09-2021 | 07:15
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 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفيا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تم في خلاله التأكيد على ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظا على الوحدة الوطنية.
 
كذلك بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة غرفة الديوان القاضية نيللي ابي يونس  والقضاة في الديوان  روزي ابو هدير ورانيا اللقيس، وخلال الاجتماع سلّم القاضي بدران رئيس المجلس تقريراً عن قطع حساب موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة وأكد القاضي بدران ان الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي احيلت اليه في العام 2019. 

كما إستقبل رئيس المجلس مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس والوفد المرافق بحضور منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، حيث جرى بحث حول أهمية دعم النظام  الصحي في لبنان في سياق التداعيات الناجمةعن تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على النظام الصحي فضلا عن البحث في كيفية تحديد الاولويات الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة . 
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