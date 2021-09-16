مصلحة الليطاني تعلن صيانة هذا العطل

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، دائرة ري مشروع صيدا - جزين في لبعا، أن فرق الصيانة لديها قد أنجزت صيانة العطل الحاصل على الشبكة الفرعية لبلدة الصالحية في تاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١ من بعد المأخذ الفرعي رقم ٣٩ / ٣ بمسافة ٢٠ مترا" وأعادت ضخ مياه الري على شبكة بلدة الصالحية من المأخذ المزدوج رقم ٩ - ١٠/ ٨ منذ الساعة ١٠.٣٠ قبل ظهر اليوم.