لبنان

البنزين لم يُسلم اليوم كما الإتفاق.. الازمة الى تزايد وهذا ما كشفه البراكس

Lebanon 24
16-09-2021 | 07:24
A-
A+
Doc-P-864483-637673991388934840.jpg
Doc-P-864483-637673991388934840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح عضو "نقابة اصحاب محطات المحروقات" في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" جورج البراكس ان "أغلبية محطات الوقود مقفلة ومستودعات الشركات المستوردة للنفط لم تسلم البنزين للمحطات التزاما بقرار المديرية العامة للنفط الذي صدر بالامس وطلب عدم تسليم البنزين والمازوت للسوق للمحلي من دون معرفة سبب هذا القرار.

وقال البراكس: "ان عدم تسليم البنزين اليوم فاقم الازمة، خاصة انه جاء في وقت نفدت فيه هذه المادة من الاسواق".

أضاف: "حسب الاتصالات التي قمنا بها لا علاقة لهذا القرار برفع الدعم لانه أتى بعد اعطاء مصرف لبنان موافقات مسبقة لاعتمادات جديدة على اساس 8000 ليرة للدولار الواحد، ولذلك حصل لغط في الامر ولم يعرف سبب القرار".
وقال البراكس: "ان كان سبب القرار هو علامات الاستفهام حول كيفية التعامل مع المازوت المدعوم وغير المدعوم الموجودين في الاسواق في الوقت نفسه، اقترح لحل هذا الموضوع، في حال لا تريد الحكومة رفع الدعم قبل آخر الشهر، ان يعطي مصرف لبنان الموافقات المسبقة كلها لمادة البنزين فقط ويصبح المازوت غير مدعوم، او يرفع الدعم عن البنزين والمازوت في آن واحد. والا فنحن امام زيادة في الازمة ولن يعود هناك بنزين في السيارات فالمفروض ان تحل المشكلة في اسرع وقت وفي الساعات المقبلة القليلة".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website