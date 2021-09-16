"الاوكسيجين" سينقطع في هذه المستشفيات

قال نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيوني، ان "الاوكسيجين" سينقطع في 65% من مستشفيات لبنان، وذلك نظرا لان المعمل الرئيسي المصنع لهذه المادة يعاني من شح في مادة المازوت ما ادى الى توقفه عن العمل.