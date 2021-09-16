لبنان

"الاوكسيجين" سينقطع في هذه المستشفيات

Lebanon 24
16-09-2021 | 07:27
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قال نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيوني، ان "الاوكسيجين" سينقطع في  65% من مستشفيات لبنان، وذلك نظرا لان المعمل الرئيسي المصنع لهذه المادة يعاني من شح في مادة المازوت ما ادى الى توقفه عن العمل.
 
 
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الاوكسيجين

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