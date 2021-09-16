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لبنان
"الاوكسيجين" سينقطع في هذه المستشفيات
Lebanon 24
16-09-2021
|
07:27
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قال نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيوني، ان "الاوكسيجين" سينقطع في 65% من مستشفيات لبنان، وذلك نظرا لان المعمل الرئيسي المصنع لهذه المادة يعاني من شح في مادة المازوت ما ادى الى توقفه عن العمل.
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الاوكسيجين
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