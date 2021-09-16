لبنان

سارقا سيارات في قبضة الجيش (صور)

Lebanon 24
16-09-2021 | 07:37
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ذكرت قيادة الجيش اللبناني، ان بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا كلاً من (م.أ) و(ه.م)، لقيامهما بعمليات سرقة سيارات. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات وسيارة جيب مسروقة.
 

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حورتعلا

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