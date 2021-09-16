سارقا سيارات في قبضة الجيش (صور)

ذكرت قيادة الجيش اللبناني، ان بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٢١، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا كلاً من (م.أ) و(ه.م)، لقيامهما بعمليات سرقة سيارات. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات وسيارة جيب مسروقة.



