بعد هبوط سعر الدولار ... هذا ما تهدّد به وزارة الاقتصاد

في ظل الهبوط الحاد والسريع لسعر صرف الدولار، عُقد إجتماع طارىء في وزارة الإقتصاد، وأُعطيت التعليمات الواضحة والصارمة لكل الهيئات الرقابية والمفتشين في كل المناطق للقيام، إبتداءً من الغد، بجولاتٍ واسعة النطاق على المحال والسوبرماركت لتفقُد إذا ما قامت بتخفيض الأسعار بالحجم المناسب أو ان البضائع لا تزال تسعَّر على "دولار ال٢٠ ألف ليرة" كما كان الحال منذ أسبوع .وأعطى أحد كبار المسؤولين في الوزارة الضوء الأخضر للمفتشين بعدم التهاون مع من يتلاعب بلقمة عيش المواطن وتحرير محاضر ضبط من دون تردد ومن دون مراجعة. وأمهل المحلات فترة ١٢ ساعة، ابتداء من ظهر اليوم لتعديل الأسعار وإلا ... .