لبنان

بالتفاصيل والأرقام... هذه هي كمية الغاز العراقي وهكذا سيوزع

Lebanon 24
16-09-2021 | 07:45
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قال مدير معمل الزهراني أحمد عباس في حديث تلفزيوني مع "العراقية الإخبارية" ان "الباخرة العراقية محملة ب ٣٢ ألف طن من الغاز أويل وستوزع بالتساوي بين معمل دير عمار في الضنية ومعمل الزهراني في الجنوب، أي ١٦ ألف طن لكل جهة، بانتظار نتيجة فحص العينات التي تم أخذها وإرسالها إلى دبي، حتى يتم بعد ذلك التفريغ".
 
كما أكد مدير معمل كهرباء دير عمار طوني يعقوب ان "الباخرة  متواجده في البحر ومحملة بالفيول العراقي بانتظار التفريغ، وهي عملية تبدو صعبة اليوم بالتحديد بسبب الطقس والرياح القوية، لذلك يتم العمل لتحديد موعد التفريغ بحسب الرصد الذي يقوم به فريق العمل".
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