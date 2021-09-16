لبنان

الحاج حسن: دخول قوافل كسر الحصار يوم تاريخي مجيد

Lebanon 24
16-09-2021 | 08:12
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 اعتبر رئيس تكتل "نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن دخول قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني عبر سوريا إلى لبنان، "كسر الحصار الأميركي الأراضي"، وتوجه بالشكر إلى "الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام القائد الخامنئي، والرئيس بشار الأسد والقيادة السورية على دعمهم ووقوفهم إلى جانب لبنان وشعبه. ونتوجه بالشكر الجزيل للمقاومة وسيدها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وأهل المقاومة ومحبيها على هذا الإنجاز العظيم في هذا اليوم التاريخي المجيد".

ورأى الحاج حسن  في حديث الى قناة "المنار" أن "16 أيلول 2021 يوم تاريخي في سجل انتصارات لبنان".

وختم الحاج حسن: "بدخول قوافل كسر الحصار الاميركي، تسجل المقاومة في لبنان انتصارا جديدا ضد الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على لبنان وشعبه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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