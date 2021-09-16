توقيف مواطن حاول الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية تابعة للجيش أوقفت المدعو ح.م. ناصر (مواليد 1991 من برج البراجنة)، وذلك في محلة الوزاني قرب الحدود وهو يحاول الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.