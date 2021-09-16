لبنان

توقيف مواطن حاول الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
16-09-2021 | 08:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية تابعة للجيش أوقفت المدعو ح.م. ناصر (مواليد 1991 من برج البراجنة)، وذلك في محلة الوزاني قرب الحدود وهو يحاول الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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الوزاني

الحدود

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