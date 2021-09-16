لبنان

استدرجوا شخصا إلى منزلهم وقتلوه بدافع السرقة... وهذا كان مصيرهم!

Lebanon 24
16-09-2021 | 08:53
A-
A+
Doc-P-864503-637674044066915929.JPG
Doc-P-864503-637674044066915929.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 1-9-2021، غادر المواطن ج. ح. (من مواليد عام 1961) منزله، الكائن في بلدة حوش الأمراء – زحلة، إلى جهةٍ مجهولة وفُقد الاتصال به. وقد تم لاحقاً العثور على سيارته نوع "بويك" لون أبيض في بلدة تعنايل.

وبنتيجة المتابعة، اشتبهت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بشخصين، يُشتبه بتورطهما باختفائه، وهماع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) و ص. م. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).

بتاريخ 6-9-2021، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم التوصل إلى تحديد مكان إقامتهما في شقّة سكنية في المدينة الصناعية - زحلة، حيث قامت قوّة من الشّعبة بمداهمتها وأوقفتهما والمدعو: أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري، الذي اعترف لاحقاً بعلمه بالجريمة).

 بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني انهما تعرّفا إلى المدعو (ج. ح.) منذ قرابة شهر وانهما أقدما على قتله بهدف السّرقة، بالاشتراك مع شخص ثالث، متوارٍ عن الأنظار، وذلك بعد التخطيط للعملية واستدراج المغدور الى منزلهما، ودسّوا له السّم في الشّراب، ومن ثم خنقه بواسطة سلك كهربائي، وسرقا منه مبلغ /12000/ ليرة لبنانية، لم يكن يوجد بحوزته سواها، ثم وضعوه في داخل کیس وتوجهوا به، على متن سيارته، الى محلّة سهل قصرنبا، حيث رموا الجثّة داخل قناة للصرف الصحي، وتوجهوا بعدها الى تعنايل حيث تركوا سيارته.

تمّ العثور على الجثّة، بعد الدّلالة عليها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكهم في الجريمة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website