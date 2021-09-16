ما الذي يجري في حورتعلا وبريتال؟

تقوم قوة كبيرة من الجيش بتنفيذ عمليات دهم في كل من بلدتي حورتعلا وبريتال بحثا عن مجموعة من المشتبه فيهم من السوريين واللبنانيين، الذين قاموا بتنفيذ عملية سلب يوم امس.

