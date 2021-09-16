لبنان

ما الذي يجري في حورتعلا وبريتال؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:21
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تقوم قوة كبيرة من الجيش بتنفيذ عمليات دهم  في كل من بلدتي حورتعلا وبريتال بحثا عن مجموعة من المشتبه فيهم من السوريين واللبنانيين، الذين قاموا  بتنفيذ عملية سلب يوم امس. 
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حورتعلا

بريتال

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