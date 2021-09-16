لبنان

هذا ما قاله عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:30
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قال الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "أشكر أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري على عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان، والسرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة".

وأضاف "أتمنى على الجميع اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، وهو من أول اسباب النجاح، خصوصاً وأن الاوضاع جدّ ضاغطة والوقت ثمين".
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