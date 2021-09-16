لبنان

هذا ما سجله عداد كورونا في لبنان اليوم

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:12
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 647 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 616179، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
 
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كورونا

لبنان

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