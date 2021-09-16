لبنان

مكتب وزير الاقتصاد: لا حسابات للوزير سلام على مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:25
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 لفت المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في بيان، الى أن "لا حسابات له حاليا على مواقع التواصل الإجتماعي، لذا إقتضى التوضيح".
 
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امين سلام

اقتصاد

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