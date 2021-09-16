لبنان

بوغدانوف التقى أبو زيد ورحب بتشكيل الحكومة آملا تعافيا اقتصاديا واجتماعيا سريعا

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:45
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زار مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمل أبو زيد اليوم، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وناقش الطرفان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، "تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان وسوريا، حيث رحب الجانب الروسي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، آملا أن يكون التعافي الاقتصادي الاجتماعي سريعا. كما جدد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات في كل القضايا الوطنية من دون أي تدخل خارجي. وبحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الروسي اللبناني بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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