الوالد وابنه أصيبا خلال هذا الاشكال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين المدعو "و.ع" وابنه "ع.ع" من جهة والمعاون في قوى الامن الداخلي "ح. د"، تطور الى اطلاق نار، اذ قام "ح. د" باطلاق النار باتجاه الوالد وابنه ما ادى الى اصابتهما ونقلهما الى مستشفى البتول في الهرمل.