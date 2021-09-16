الجميل يشنّ هجوماً على شاحنات النفط الإيراني.. هذا ما قاله

غرّد النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تمر شاحنات النفط الإيراني عبر الحدود كما يمر المقاتلون والأسلحة وكما تهرّب البضائع من لبنان. فلا دستور ولا قانون ولا جيش ولا جمارك ولا من يحزن على سيادة مداسة أصلاً. أمّا الرئيس والبرلمان والحكومة الجديدة فهم بموقع المتفرج يغطّون قرار "سيّد" الدولة".