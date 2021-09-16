برّي تسلم من ديوان المحاسبة قطع حساب موازنة 2019

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة غرفة الديوان القاضية نيللي ابي يونس والقاضيتان في الديوان روزي ابو هدير ورانيا اللقيس، وتسلم من بدران تقريرا عن قطع حساب موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة.



وأكد بدران ان "الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي احيلت اليه في العام 2019".



كذلك، استقبل رئيس المجلس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس والوفد المرافق، بحضور منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وتم البحث في أهمية دعم النظام الصحي في لبنان في سياق التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على النظام الصحي، فضلا عن البحث في كيفية تحديد الاولويات الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.



اتصال من دريان



على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري إتصالا هاتفيا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تخلله التأكيد على "ضرورة تطبيق القانون والدستور حفاظا على الوحدة الوطنية".