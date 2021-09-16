سويف مستقبلا ريما فرنجية: الانتصار على الأزمة الحالية يبدأ بالتكاتف والتعاضد

استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، السيدة ريما سليمان فرنجية في المقر الصيفي للمطرانية في كرمسدة، حيث رحب بها مؤكدا على الدور البارز الذي تلعبه في قضاء زغرتا الى جانب زوجها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.خلال اللقاء، اطلع سويف من فرنجية على مختلف الانشطة التي تنظمها "جمعية الميدان" من مهرجانات ومؤتمرات ثقافية، فضلا عن الأمسيات الميلادية السنوية على ضفاف بحيرة بنشعي والتي غابت في معظمها منذ سنتين بفعل انتشار فيروس "كورونا" ونظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية وتم الاستعاضة عنها بنشاطات انسانية شأنها ان تعطي الأمل لكل من هو بحاجة في ظل الضائقة المالية الحالية.وفي هذا الاطار، أكدت فرنجية انه " لا بد من ان نعيش في هذه المرحلة نوعا من التكاتف والتعاون في ما بيننا، اذ ان الانهيار الذي أصاب الوطن انعكس سلبا على جميع الأصعدة وشلّ الحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لذلك نحاول العمل في قضاء زغرتا على ترسيخ روح التعاون والانفتاح كي تبقى منطقتنا منارة لابنائها ولأبناء كل الوطن".بدوره اعتبر سويف ان "العمل الانساني والالتفات نحو الآخر هما أكثر ما نحن بحاجة اليه في هذه المرحلة وفي كل المراحل، فبعدنا الانساني لا يمكن تحقيقه دون التواصل والتعاضد مع الآخر، من هنا لا بد لنا جميعا من ان ندرك أهمية العطاء بأبعاده المعنوية والمادية والروحية ولا بد لنا من ان ندرك أيضا ان بداية الانتصار على أزمتنا الحالية يكون بتكاتفنا وتعاضدنا مع بعضنا البض".كما أشار سويف الى الدور اللافت الذي تقوم به فرنجية في منطقة زغرتا الزاوية، لاسيما عبر اهتمامها بالذين يعانون من مرض التوّحد، اذ يعتبر هذا العمل تجسيدا عميقا للبعد المسيحي والانساني".