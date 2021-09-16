لبنان

"الشباب التقدمي": لتخفيض الأسعار بالتزامن مع هبوط الدولار

Lebanon 24
16-09-2021 | 11:50
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قالت منظمة الشباب التقدمي في بيان إنه "إزاء تضخم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون في ظل غياب من يراقب ويحاسب، يجب على أصحاب المؤسسات التجارية التقيد بخفض أسعار السلع، تزامنا مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ كما اعتاد هؤلاء على رفع أسعار سلعهم فور ارتفاع الصرف، فإنهم ملزمون بخفضها بالسرعة عينها".

وطالبت المنظمة "إدارات وأجهزة الرقابة المعنية بالقيام بواجباتها وتأدية عملها لجهة مراقبة وضبط أسعار السلع في المحلات التجارية، منعاً للمزيد من قهر المواطنين في حاجاتهم".

كذلك طالبت "وزارة الاقتصاد بالإسراع في تنفيذ خطة اقتصادية واضحة المعايير، تسهم في ردم هوة الأزمة القائمة، وتضع الحلول للنهوض باقتصاد لبنان"، معتبرة أن "الوطن يحتاج إلى من يقوم بعمله بمسؤولية وإتقان، لا من يكتفي بالتصاريح الخالية من المضمون والقيمة".
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