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لبنان
أبي المنى تلقى اتصالات تهنئة من يازجي وعودة
Lebanon 24
16-09-2021
|
12:14
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واصل الشيخ سامي أبي المنى استقبال المهنئين بتوليه منصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، وزاره اليوم وفد كبير من مشايخ وكهنة وأهالي راشيا والبقاع الغربي، تقدمه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، النائب السابق اللواء أنطوان سعد، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي رباح القاضي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى القاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، علماء وأئمة مساجد، الأب إبراهيم كرم، أعضاء في المجلس المذهبي الدرزي، نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبه أبو فاعور، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووجهاء من العشائر العربية في البقاع الغربي. وتحدث باسم الوفد كل من الشيخ شرقية والمدير الإقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد.
كما استقبل أبي المنى النائب علي درويش، رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم، وفدا كبيرا من مدينة الشويفات تقدمه وكيل داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي مروان ابو فرج ومخاتير وفاعليات، وتحدث باسم الوفد الشيخ هادي الحسن.
وكذلك، استقبل وفدا من جامعة سيدة اللويزة، مدير المركز الثقافي الفرنسي في دير القمر، الدكتور توفيق بحمد، وشخصيات اجتماعية وعسكرية وتربوية، ووفودا من مختلف بلدات وقرى الشوف وعاليه والمتن الأعلى.
وتلقى أبي المنى اتصالات هاتفية، أبرزها من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ يوسف سيف، مدير "بنك بيروت والبلاد العربية" غسان عساف، وشخصيات اجتماعية وعسكرية.
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