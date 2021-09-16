جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟

أبلغت المديرية العامة للنفط الشركات المستوردة أنه سيُسمح لها اعتبارا من الغد بتسليم البنزين الى المحطات بناءً على جدول الأسعار الجديد الذي سيصدر صباح الجمعة، علما ان اسعار البنزين ستبقى مدعومة.

وأفادت معلومات للـ"ال بي سي" أن وزير الطاقة وافق على تسعير طن المازوت بـ540 دولارا. واعتبارا من الغد ستسلم المديرية العامة للنفط المازوت بحسب التسعيرة الجديدة.

