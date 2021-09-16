لبنان

في هذه المنطقة.. "أمن الدولة" يضبط كمية هائلة من "غالونات" البنزين

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:07
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن "ضبط كمية من البنزين تقدّر بـ3874 ليتر موزّعة على غالونات داخل مستودع في حديقة منزل أحد المواطنين ضمن محيط سكني في بلدة بصرما الكورة، وقد جرى توقيف صاحب المحطة ومصادرة الكمية المضبوطة".
 
 
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