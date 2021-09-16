لبنان

"شتاء أيلول" يضرب بقوة.. السيول تجتاح هذه المناطق

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:10
A-
A+
Doc-P-864591-637674201793248012.jpeg
Doc-P-864591-637674201793248012.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت الامطار التي ما زالت تتساقط بغزارة في العديد من المناطق الجبلية بمحافظة عكار، بفيصانات وسيول اجتاحت الطرقات وخاصة في منطقة وادي خالد.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تشكلت السيول على الطرقات وارتفاع في منسوب الاودية وفي مجرى النهر الكبير.

ووجهت الدعوات الى اهالي البلدات والقرى الواقعة عند مجرى النهر الكبير الى توخي الحذر مخافة حصول فيضانات خارجة عن السيطرة.

وفي بلدة القبيات ادت الامطار الى حصول العديد من الاتهيارات في الجدران على الطرقات في غابة المرغان التي تعرضت قبل نخو شهر لحرائق كارثية مدمرة.

ويتخوف الاهالي في حال استمرار تساقط الامطار من حصول انجرافات للتربة حيث ترمدت اشجارها بشكل شبه تام.

وبدأت جرافات من قبل الاهالي والبلدية قبل القليل بمحاولات فتح الطرقات في حي القطلبة والمرغان التي اقفلتها الوحول والصخور التي حملتها الفيضانات المتدفقة من الغابات المحروقة، واجلاء العديد من الاشخاص الذين احتجزتهم الامطار داخل سياراتهم على هذه الطرقات، وكذلك الذين تهدمت جدران الدعم بالقرب من منازلهم في حي القطلبة بشكل خاص.

وناشد الاهالي قوى الامن الداخلي وضع حواجز لها عند مداخل ومنافذ غابة المرغان لتحذير السائقين من مخاطر سلوك هذه الطرقات بفعل الانهيارات الحاصلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website