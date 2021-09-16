لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات

وافق وزير الطاقة وليد فياض على تسعير طن المازوت بـ540 دولاراً اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة. ووفقاً لقناة الـ"LBCI"، فإنّ المديرية العامة للنفط ستسلم المازوت بحسب التسعيرة الجديدة.



وفعلياً، فإنه بناء للسعر الجديد، فإنّ قيمة صفيحة المازوت بلغت 151200 ليرة عند سعر دولار يتحدد في السوق الموازية عند 14 ألف ليرة حالياً.



ووفقاً لآخر جدول تسعير للمحروقات صادر في 6 أيلول الجاري، فإن سعر صفيحة المازوت بلغ 98600 ليرة لبنانية. وبذلك، فإنّ سعر المازوت ارتفع أكثر من النصف.



وفي هذا الاطار، قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إن "المحطات تنتظرُ توفر المازوت فيها"، مشيرة إلى أنّ "الحلحلة على هذا الصعيد مطلوبة بشكل كبير بعدما باتت هناك حاجة ماسة إلى تلك المادة بشكل كبير وسط انقطاع الكهرباء".



وأضافت: "يجب أن تضمن المديرية العامة للنفط حصول المحطات حصراً على المازوت كي لا يتم استغلاله في السوق السوداء وبيعه بأسعارٍ خيالية".



وتابعت المصادر: "ننتظر أن تكون هناك حلحلة أيضاً على صعيد البنزين وتوفيره في جميع المحطات، خصوصاً أن المديرية العامة للنفط أبلغت الشركات المستوردة أنه سيسمح لها اعتباراً من الغد بتسليم البنزين الى المحطات بناءً على جدول الأسعار الجديد الذي سيصدر صباح الجمعة".

وأضافت المصادر: "إن لم تحصل جميع محطات المحروقات على البنزين، فإنّ الطوابير ستتراكم والأعباء ستزداد على السوق".



وحالياً، فإنّ أسعار البنزين ستبقى مدعومة، ما يعني أن سعر الصفيحة قد يتراوح بين 126 و 132 ألف ليرة حصراً.