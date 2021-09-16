لبنان

ماذا أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا المساء؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:39
A-
A+
Doc-P-864610-637674253632449615.jpg
Doc-P-864610-637674253632449615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أنها أنجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري كما أقره مجلس الوزراء، وأرسلته الى الامانة العامة لمجلس النواب، وفق الاصول.
 
 
مواضيع ذات صلة
باسيل لـ"التلفزيون العربي": لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم ونأمل ان تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة
lebanon 24
17/09/2021 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان في خلال لقائه الرئيس ميقاتي: نبارك تشكيل الحكومة بالتعاون مع المخلصين الحريصين على لبنان وشعبه
lebanon 24
17/09/2021 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: تحية إلى رئيس الحكومة وإلى كل الوزراء واللبنانيّون ينظرون إليها كما كلّ من الأسرة العربية والدولية للنهوض بلبنان
lebanon 24
17/09/2021 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"موديز": الحكومة الجديدة في لبنان هي خطوة أولى نحو إصلاحات طال تأجيلها وإعادة هيكلة الدين العام
lebanon 24
17/09/2021 02:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website