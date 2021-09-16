ماذا أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا المساء؟

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أنها أنجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري كما أقره مجلس الوزراء، وأرسلته الى الامانة العامة لمجلس النواب، وفق الاصول.