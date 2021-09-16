لبنان

إشتعال خط أنابيب النفط في بلدة الشيخ عياش في عكار

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:56
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أفادت قناة "الجديد" عن اشتعال خط أنابيب النفط في بلدة الشيخ عياش -عكار، والذي يمتد من العراق ويغذي مصفاة الداعتور في البداوي-طرابلس.
 
 
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