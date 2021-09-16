لبنان

اضطرابات في خدمة الإنترنت غداً...هذا ما أعلنته "أوجيرو"

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:13
A-
A+
Doc-P-864615-637674273330861598.jpg
Doc-P-864615-637674273330861598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر تويتر" أنّ خدمة الإنترنت في بعض المناطق ستشهد اضطرابات غداً بين الرابعة فجراً والسادسة صباحاً بسبب تنفيذ أعمال صيانة.

وكتبت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر": "هام: إنَ فرقنا الفنيّة بصدد تنفيذ أعمال صيانة وقائية ضرورية غدًا الجمعة بتاريخ 17/09/2021 بين الساعة الرابعة فجرًا والساعة السادسة صباحًا. عليه قد تشهد بعض المناطق إضطرابات في خدمة الإنترنت ضمن الفترة المذكورة. شكرًا لتفهّمكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:41 | 2021-09-16
17:35 | 2021-09-16
17:27 | 2021-09-16
17:06 | 2021-09-16
17:02 | 2021-09-16
17:01 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website