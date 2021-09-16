اضطرابات في خدمة الإنترنت غداً...هذا ما أعلنته "أوجيرو"

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر تويتر" أنّ خدمة الإنترنت في بعض المناطق ستشهد اضطرابات غداً بين الرابعة فجراً والسادسة صباحاً بسبب تنفيذ أعمال صيانة.



وكتبت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر": "هام: إنَ فرقنا الفنيّة بصدد تنفيذ أعمال صيانة وقائية ضرورية غدًا الجمعة بتاريخ 17/09/2021 بين الساعة الرابعة فجرًا والساعة السادسة صباحًا. عليه قد تشهد بعض المناطق إضطرابات في خدمة الإنترنت ضمن الفترة المذكورة. شكرًا لتفهّمكم".