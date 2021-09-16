لبنان

سعد: الدولة مسؤولة عن تأمين الكهرباء وملاحقة تجار السوق السوداء

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:41
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد، وفداً شعبياً ضم المسؤول السياسي لـ "حركة حماس" في مدينة صيدا، الحاج ابو العبد شناعة، يرافقه احمد شناعة وعبد الهادي حويج، قدم التعازي إلى سعد بوفاة ابن اخيه نديم سعد.

وتناول الوفد الضائقة المعيشية الصعبة التي يعاني منها الناس، بسبب الانهيارات الكبرى على مختلف الصعد، إضافة إلى أزمة المازوت وغلاء اشتراكات المولدات.

وعرض الوفد مشكلة الانقطاع الدائم في الكهرباء، سواء من المولدات بسبب عدم توافر مادة المازوت، أم الانقطاع شبه التام لكهرباء الدولة.

واكد سعد من جهته "مسؤولية الدولة في تأمين الكهرباء إلى السكان، وملاحقة تجار السوق السوداء الذين يستغلون الوضع". وكذلك لفت الى "غياب غير بريئ للدولة وأجهزتها"، كاشفا أنه أجرى اتصالات عدة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء.
 
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