اقتراحٌ بشأن التعليم الحضوري في لبنان هذا العام..ما هو؟

قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إنه "تبعاً للظروف من الأفضل أن نُعلّم 4 أيام في الأسبوع حضورياً مع تقليص عدد الساعات لتخفيف الضغط عن التلامذة".



ومع هذا، فقد لفت نصر عبر قناة الـ"MTV" إلى أنّ "هذا الأمر يعود الى كل مدرسة ويبقى على كل إدارة أن تختار ما يناسبها وفق الظروف الراهنة".