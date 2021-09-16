لبنان

اقتراحٌ بشأن التعليم الحضوري في لبنان هذا العام..ما هو؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:48
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قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إنه "تبعاً للظروف من الأفضل أن نُعلّم 4 أيام في الأسبوع حضورياً مع تقليص عدد الساعات لتخفيف الضغط عن التلامذة".

ومع هذا، فقد لفت نصر عبر قناة الـ"MTV" إلى أنّ "هذا الأمر يعود الى كل مدرسة ويبقى على كل إدارة أن تختار ما يناسبها وفق الظروف الراهنة".
بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود: "90% من المعلمين في القطاع الخاص لم يأخذوا الدرجات الستّ حتى الآن ونحن لا نريد مساعدة من أحد بل نريد حقّنا".
 
 
 
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