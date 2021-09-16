لبنان

ما صحة المواقف المنسوبة إلى رئيس الحكومة مساء اليوم؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 16:29
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يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم بمواقف منسوبة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولدى مراجعة "لبنان24" المعنيين، تبين أنّ "ما يتم نشره غير صحيح ودولة رئيس مجلس الوزراء لم يدلِ بأيّ حديث".
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