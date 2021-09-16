لبنان

اشكال وطعنٌ بأدوات حادة في طرابلس.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:50
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وقع اشكال فردي في مدينة الميناء شارع بور سعيد في طرابلس بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً الى تضارب بالايدي ثم الى استخدام ادوات حادة اصيب على اثرها المدعو"ن.م" بطعنة سكين في البطن و "م.م" طعنة بالخاصرة بالاضافة الى جروح متفرقة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نُقل أحد الجرحى الى مستشفى طرابلس الحكومي، فيما جرى نقل الثاني الى مستشفى النيني في المدينة. 

وحضرت على الفور القوى الامنية إلى المكان، وعمدت إلى توقيف أشخاص قيل أنهم من متسببي الإشكال.
 
 
 
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