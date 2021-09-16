لبنان

قلق في محلات الصيرفة

Lebanon 24
16-09-2021 | 17:02
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يسود الوجوم والقلق في محلات الصيرفة، لا سيما الفئة الأولى المرخصة، على خلفية التهاوي الحاصل في سعر صرف الدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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