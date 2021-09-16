برّي قد يُحدّد موعد جلسة الثقة خلال الساعات المقبلة

من المتوقّع ان يعلن الرئيس نبيه برّي موعد جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة خلال الساعات المقبلة، بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء أمس، انها انجزت الصيغة النهائية للبيان الوزاري كما اقره مجلس الوزراء، وارسلته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وفق الأصول.وتوقّّع مصدر نيابي عبر "اللواء" ان "تُعقد الجلسة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير".