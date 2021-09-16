"فيل" سعر الصرف وسط "كريستال" الأحوال المعيشية!

كتبت "نداء الوطن": "الخبراء إلى التعامل بحذر مع انخفاض سعر الصرف. وهم لا يشجعون من ليس بحاجة إلى الليرة للتخلي عن دولاراته، فسعر الصرف يشبه "فيلاً" في غرفة مليئة بـ"كريستال" الأوضاع المعيشية، وكيفما تحرك صعوداً أو نزولاً سيلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين، خصوصاً أن الاسعار بالليرة اللبنانية لا تنخفض بالنسبة نفسها التي ترتفع فيها عندما يحلق سعر الصرف صعوداً... وعليه يبقى دولار "بالإيد" أفضل من 14 ألف ليرة معلقة على "شجرة" الوعود.