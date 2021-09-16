29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رفع الدعم عن المحروقات: البنزين بـ 180 ألفاً والمازوت بالدولار!
Lebanon 24
16-09-2021
|
22:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": بالرغم من أن وزير الإعلام أعلن أنه لم يتم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود، وبالرغم من أن المعلومات تحدثت عن رفع جزئي للدعم، إلا أن الوقائع التي تلت جلسة مجلس الوزراء أمس تؤكد أن مساعي تلطيف القرار أو تخفيف وقع الصدمة لا تلغي حقيقة أن قرار رفع الدعم قد اتخذ فعلاً. إذ يتوقع أن يصار اليوم إلى إصدار جدول أسعار يتضمن زيادة سعر صفيحة البنزين من 130 ألف ليرة إلى 180 ألفاً، بما يعني احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة، أي نحو 12800 ليرة بدلاً من 8000 ليرة. مع ذلك، لا تزال مديرية النفط تجزم بأن الدعم لم يُرفع، بل جرى تخفيفه. وهو ما وصفته مصادر معنية خطوة أولى على طريق "تحرير السعر" بالكامل، بما يعنيه ذلك من ترك للسوق تتحكم بالسعر، بحيث لا يعود مصرف لبنان مسؤولاً عن تأمين الدولارات، على أن تترك عملية تحديد السعر للمنافسة في السوق.
أما بشأن المازوت، فقد علمت "الأخبار" بأن الجدول لن يتضمن سعراً للمازوت المدعوم، والاكتفاء بتحديد سعر طن المازوت غير المدعوم على (549 دولاراً نقداً). وبعدما كانت المديرة العامة للنفط أورور فغالي قد طلبت من الشركات، منذ أيام، عدم توزيع المحروقات، سيتم السماح بتوزيع البنزين وفق الأسعار الجديدة، بخلاف المازوت، الذي لا يزال قرار عدم توزيعه سارياً. وبحسب المصادر، فإن "وجود مازوت مدعوم وغير مدعوم في السوق أدى إلى فوضى عارمة، حيث كان يُباع المازوت المدعوم على أنه غير مدعوم". وهذا يعني أن أزمة المازوت ستشتد، إذ لا مازوت للأفراد، بحجة "انتظار المعلومات المطلوبة من قبل وزير الطاقة تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي"، إلا إذا عمد التجار إلى البيع حسب سعر الدولار في السوق، ومن دون أي رقيب ناظم سوى المنافسة.
وأكدت المصادر أنه في حال تخلّي مصرف لبنان عن تأمين الدولارات الخاصة باستيراد المحروقات، قد تتوقف المديرية العامة للنفط عن إصدار جدول أسعار بالليرة، بل تكتفي بتحديد سعر المشتقات النفطية بالدولار! وإذا تحقق ذلك، فستكون سابقة بأن تسعّر الدولة سلعة أساسية بالدولار، على أن يترك أمر تحديد الأسعار للأفراد للتنافس بين التجار، علماً بأن ذلك قد تحقق فعلاً بتسعير المازوت بالدولار حصراً!
المصدر: الاخبار
لبنان
إقتصاد
تابع
الأكثر قراءة
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. هذه الأسعار الجديدة للمحروقات
14:00 | 2021-09-16
16/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس إلى 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:16 | 2021-09-17
17/09/2021 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع
Lebanon 24
بعد هبوطه...دولار السوق الموازية يعاود الارتفاع
13:59 | 2021-09-16
16/09/2021 01:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير... كم بلغ دولار السوق الموازية عصرا؟
10:20 | 2021-09-16
16/09/2021 10:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟
Lebanon 24
جدول أسعار جديد للمحروقات غداً... وماذا عن تسليم البنزين للمحطات؟
12:11 | 2021-09-16
16/09/2021 12:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2021-09-17
″معا للانقاذ″.. لكل حكومة من إسمها نصيب
07:25 | 2021-09-17
تعبئة إستمارة لشراء المازوت الايراني في هذه المنطقة
07:12 | 2021-09-17
وفاة الشاب جلال قاطبي متأثرا بحروق اصيب بها في حادث على دراجته النارية
07:03 | 2021-09-17
إحتكاك كهربائي يؤدي الى حريق في هذا المطعم (فيديو)
06:57 | 2021-09-17
حميه عقد اجتماعا مع مديرية الطيران المدني للبحث في الخطط المستقبلية
06:53 | 2021-09-17
اسعار الخضار والفواكه على سعر الدولار؟
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
17/09/2021 14:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
17/09/2021 14:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
17/09/2021 14:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact